Inter de Milão goleia Salernitana (4-0) e abre 10 pontos sobre a Juventus

A abertura do placar veio através do francês Marcus Thuram, que aproveitou um cruzamento do brasileiro Carlos Augusto para marcar o décimo gol nesta Serie A, aos 17 minutos.

Dois minutos depois, seu companheiro de ataque, o argentino Lautaro Martínez, ampliou o placar: o campeão mundial de 2022 aproveitou uma marcação ineficaz de Jerome Boateng para vencer 'Memo' Ochoa e assim consolidar seu primeiro lugar entre os artilheiros do torneio, com 20 gols.

Os jogadores comandados por Simone Inzaghi chegaram ao intervalo com uma vantagem ainda maior, graças ao holandês Denzel Dumfries, que marcou aos 40 minutos.

No segundo tempo, a Inter já parecia ter em mente o próximo compromisso e o outro grande objetivo da temporada, a Liga dos Campeões, torneio em que foi vice-campeã em 2023.

A quatro dias do jogo de ida contra o Atlético de Diego Simeone, Inzaghi aproveitou para poupar vários jogadores importantes, Lautaro e Thuram no ataque, e dar ritmo de jogo ao chileno Alexis Sánchez e ao austríaco Marko Arnautovic. Este último marcou, nos acréscimos finais, o quarto gol de sua equipe.

- Pressão sobre a Juventus -

Com esta sexta vitória consecutiva e a vigésima em 24 jogos, a Inter deixa a 'Juve' dez pontos atrás.