Josias: PGR cogita fundir inquéritos em 'denúncia única' contra Bolsonaro

[O jornal] O Globo noticiou hoje, e eu falei na procuradoria e soube que é fato, que o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, cogita unificar todas as investigações contra o Bolsonaro. Em vez de apresentar diferentes denúncias, ele unificaria em uma única.

No entendimento dos procuradores que estão assessorando Paulo Gonet na análise desses inquéritos da Polícia Federal, isso facilitaria a compreensão de toda a delinquência que envolve Bolsonaro e seus cúmplices. De fato, elas têm uma vinculação. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a unificação de todas as denúncias relativas a Bolsonaro favoreceria a compreensão de todo o quadro crimina em torno do ex-presidente e aceleraria a definição das punições de todos envolvidos.

Os fatos todos têm uma vinculação, como o escândalo da Abin [Agência Brasileira de Inteligência] e a espionagem dos inimigos do governo. Todos esses escândalos têm interligações entre si. Há essa análise na Procuradoria, na hipótese de fundir todos os inquéritos em uma única denúncia.

Cabe à PGR formular essa denúncia, que irá ao Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente o STF transformará o trabalho da Polícia Federal e a análise da Procuradoria em uma ação penal. Vai se estabelecer o contraditório de uma forma muito profunda, para que os acusados tenham o amplo e ilimitado direito de defesa. Até aqui, muitos não têm se defendido muito porque se tornaram investigados indefensáveis.