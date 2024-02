Começa julgamento de armeira de 'Rust' por tiro fatal no set

Durante o julgamento, que deve durar cerca de duas semanas, a Promotoria buscará argumentar que Gutierrez-Reed foi negligente, que teria sido omissa com o uso de balas reais no set, além de consumir drogas ilícitas e álcool, que a deixaram de ressaca no dia do incidente.

Sua defesa, no entanto, tentará estabelecer que a morte de Hutchins foi resultado de erros cometidos sob uma pressão contínua para completar um longa-metragem marcado por limitações orçamentárias.

Gutierrez-Reed também é acusada de manipulação de provas por supostamente ter tentado se desfazer de drogas durante as investigações.

Baldwin, que portava o revólver no momento do incidente, foi acusado no ano passado de homicídio culposo, mas a Promotoria retirou as acusações em abril, argumentando que haviam surgido "novos fatos" que demandavam "mais investigação e análises forenses".

Em janeiro, depois que um grande júri concluiu que havia uma causa provável contra ele, foi indiciado novamente sob a mesma acusação.

Baldwin, estrela e produtor do filme, reiterou que não acionou a arma e que a segurança no local das filmagens deve ser de responsabilidade dos profissionais contratados para isso e não dos atores.