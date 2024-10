Nunes diz ter informação de que Enel tinha 30 equipes na rua durante apagão

Em nota divulgada no sábado, a Enel disse que mantinha 800 equipes na rua para atender ocorrências relacionadas à falta de luz. Segundo a empresa, isso representava 1,6 mil técnicos em campo. A concessionária também prometeu, na ocasião, aumentar o contingente para 2,5 mil ao longo daquele dia. De acordo com a assessoria de Nunes, cada equipe da Enel conta com dois a cinco técnicos, o que significa que a empresa teria, no máximo, 150 funcionários nas ruas durante a crise.

O presidente da Enel, Guilherme Lencastre revisou números e afirmou que 3,1 milhões de clientes foram afetados pelo apagão. Inicialmente, a empresa divulgou um número menor, de 2,1 milhões de atingidos. Lencastre afirmou nesta quinta também que a crise do apagão se encerrou, apesar de 36 mil clientes ainda estarem sem luz, número considerado normal pela distribuidora de energia.

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta um gabinete de crise sobre o apagão e que a Defesa Civil terá agentes dentro do centro de operações da Enel para monitorar atendimento de ocorrências. Segundo Tarcísio de Freitas, as medidas serão para enfrentar as chuvas previstas no Estado. As ações foram acordadas em reunião nesta manhã com a Prefeitura de São Paulo, a Enel e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Veja todas as medidas acordadas com a Enel:

Um agente no Smart Sampa e outro no Palácio dos Bandeirantes com acesso às viaturas para monitoramento de equipes;

Acesso as ruas sem energia (sistema) e tabela Excel para fazer BI das ruas desligadas;

Prefeitura obter os números de placas de veículos da Enel;

Rito de informações para os gestores públicos (relatórios detalhados de hora em hora para prefeito e governador);

Plano de hospitais, escolas e Unidades Básicas de Saúde (atendimento específico com geradores e priorização de religações);

Viaturas dedicadas para o atendimento de ocorrências de árvores da prefeitura.

Nunes nega clima de 'já ganhou' na campanha

Nunes afirmou que o "já ganhou" é a "pior coisa que pode existir". Ele pregou ser preciso trabalhar até o fechamento das urnas em 27 de outubro, dia do segundo turno. "Depois de sair as pesquisas ontem e sair as pesquisas hoje, eu me deparei com muita gente nas ruas falando o seguinte: 'já ganhou' (...) Não existe já ganhou. A gente tem que trabalhar até 17h do dia 27. Estamos falando do futuro do futuro da nossa cidade", declarou na noite desta quinta.