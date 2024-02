Líder republicano destaca forte apoio no Congresso americano a Taiwan

Os Estados Unidos são o principal aliado de Taiwan, ilha que está no centro de tensões entre Washington e Pequim. A China considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para tomar seu controle.

A presidente Tsai deu as boas-vindas aos congressistas americanos e disse que a visita demonstra "o sólido apoio dos Estados Unidos à democracia de Taiwan".

"Em 2024, esperamos ver mais intercâmbios EUA-Taiwan em diversos campos", disse.

Durante o mandato de Tsai, que defende a soberania da ilha, as relações com a China pioraram, com o aumento da pressão militar, política e econômica de Pequim sobre Taiwan.

A visita ocorre após as eleições presidenciais de janeiro em Taiwan, vencidas por Lai Ching-te, do governante Partido Progressista Democrático, que Pequim classifica como um "perigoso separatista".

A delegação do Congresso americano permanecerá em Taiwan até sábado como parte de um giro pela região da Ásia-Pacífico, informou em comunicado o Instituto Americano em Taiwan, a embaixada de fato de Washington em Taipé.