Jornalista preso na Guatemala durante governo Giammattei reitera sua inocência

O juiz Jimi Bremer, encarregado do caso e sancionado em 2023 pelos Estados Unidos por corrupção, suspendeu pela terceira vez a audiência devido à ausência, por motivo de saúde, da promotora encarregada. A audiência foi reagendada para 20 de março.

Os processos contra Zamora, iniciados durante o governo anterior, têm sido criticados por organizações internacionais de imprensa como uma tentativa de silenciá-lo. Além disso, os encarregados do MP guatemalteco e alguns juízes, como Bremer, são considerados "corruptos" por Estados Unidos e União Europeia.

"Há realismo mágico judicial", ironizou Zamora, que afirmou que Bremer e outros juízes mostram "subordinação incondicional" à questionada procuradora-geral Consuelo Porras, sancionada por Washington em 2021.

Fundador do extinto jornal El Periódico, Zamora foi detido em 29 de julho de 2022, acusado de lavagem de dinheiro. Ele atribuiu o processo a represálias por suas publicações sobre corrupção no governo do então presidente de direita Alejandro Giammattei (2020-2024).

O jornal que ele fundou em 1996 deixou de ser publicado em maio de 2023, quando ele estava preso havia quase 10 meses. O El Periódico recebeu vários prêmios, entre eles o de Mídia de Destaque dos Prêmios Internacionais de Jornalismo Rei de Espanha em 2021.

Em 14 de julho de 2023, em um julgamento polêmico criticado pela comunidade internacional, o jornalista foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, mas foi absolvido das acusações de tráfico de influência e chantagem.