Membros estrangeiros da Resistência entram no Panteão de heróis da França

Gritados um a um, os nomes de Manouchian e de seus 23 companheiros de armas, entre eles Joseph Epstein, Golda Bancic, Rino Della Negra e Celestino Alfonso, romperam o silêncio.

"A França, agradecida, os acolhe", concluiu o presidente francês, Emmanuel Macron, após enaltecer a "odisseia da liberdade" destes "estrangeiros e, no entanto, irmãos", "por tempo demais confinados no esquecimento".

Milhares de estrangeiros - judeus do leste europeu e da Europa Central, republicanos espanhóis que fugiam do franquismo, italianos antifascistas, etc, - lutaram na clandestinidade na França contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

Mas, a partir de 1960, o então presidente Charles de Gaulle decidiu "estruturar" a memória oficial do conflito, deixando "um pouco esquecidos" os resistentes "estrangeiros, comunistas e judeus", explicou à AFP Jean-Baptiste Romain, diretor dos sítios memoriais da região de Paris.

Para simbolizar seu retorno, Macron escolheu a figura do mais famoso, o armênio Manouchian. Este apátrida, que sobreviveu aos massacres armênios no Império Otomano, se uniu à resistência na França e organizou ataques contra as forças alemãs até ser detido em novembro de 1943.

Esta reunião da resistência "gaullista" e comunista começou na véspera, quando o caixão de Manouchian recebeu homenagens no Memorial do Monte Valérien, nos arredores de Paris, onde foi fuzilado em 21 de fevereiro de 1944, juntamente com grande parte de seu grupo.