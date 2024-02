Napoli empata em casa com Barça (1-1) na ida das oitavas da Champions

O Barça dominou, mas não foi recompensado neste duelo entre equipes que buscam se firmar, em que Francesco Calzona estreou como técnico do Napoli após a surpreendente demissão de Walter Mazzarri na segunda-feira.

"Fomos muito bem... É uma pena porque acho que merecemos a vitória, mas nos faltou a posse de bola depois que fizemos 1 a 0", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, após o jogo.

Os catalães assumiram o controle do jogo desde o início, travando a equipe napolitana, que no primeiro tempo quase não perturbou o gol defendido por Marc-André Ter Stegen e só entrou em ação após seu gol no segundo tempo.

O jovem Lamine Yamal deu o primeiro aviso com um chute frontal que obrigou o goleiro Alex Meret a mostrar serviço (8').

- Recorde para Yamal -

Yamal, que voltou a ser um dos melhores de sua equipe, estabeleceu nesta quarta-feira um novo recorde de precocidade ao se tornar, aos 16 anos e 223 dias, o jogador mais jovem a disputar uma fase de mata-mata da Liga dos Campeões.