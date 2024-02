Universidade de Alabama suspende fertilização in vitro após sentença judicial

Uma universidade no Alabama, nos Estados Unidos, suspendeu temporariamente os tratamentos de fertilização in vitro (FIV) após a Suprema Corte do estado do sul do país determinar que embriões congelados fora do útero são "crianças".

Hannah Echols, porta-voz da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), afirmou que a instituição está "triste" pelo impacto que a medida terá nos pacientes que buscam tratamento, segundo comunicado à imprensa.

"Mas precisamos considerar a possibilidade de que nossos pacientes e nossos médicos possam ser processados criminalmente ou enfrentar danos punitivos por seguir o padrão de cuidado para tratamentos de FIV", afirmou Echols ao AL.com.