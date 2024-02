Navio derruba parte de ponte na China e deixa ao menos cinco mortos

Cinco pessoas morreram quando um navio de carga colidiu com uma ponte no sul da China nesta quinta-feira (22), causando o colapso de parte da infraestrutura, disseram autoridades e a imprensa oficial.

O porta-contêineres, que estava sem carga, viajava entre as cidades de Foshan e Guangzhou, mas colidiu com a ponte Lixinsha às 5h30 (18h30 no horário de Brasília), informou a emissora estatal CCTV.

O navio "entrou em contato com (...) os pilares da ponte, causando o colapso da pista acima", acrescentou.