Colômbia escolhe Cali para sediar a COP16

"O que se decide no mundo de hoje é como deter uns loucos que estão atirando bombas e como aproveitar o tempo da humanidade, seus últimos tempos, para promover sua sobrevivência no planeta", disse Petro na cerimônia de anúncio da cidade-sede, segundo seu discurso enviado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

"Se fazemos a paz com a natureza, poderemos fazer a paz entre nós, ou vice-versa", acrescentou Petro.

A Colômbia foi eleita para sediar a COP16 na última conferência sobre as mudanças climáticas, em Dubai.

A escolha de Cali se deveu, por um lado, por integrar o "Chocó biogeográfico", disse o presidente colombiano, "esta selva que começa da fronteira com o Equador ao Tampão do Darién, a região mais biodiversa do mundo". E por outro lado, por ser uma cidade que conta com a infraestrutura necessária para o evento.

"Este evento, a COP 16, o mundo na cidade de Cali, quer que seja selado um pacto social na cidade", acrescentou Petro.

Terceira cidade da Colômbia, depois de Bogotá e Medellín, Cali foi cenário de graves incidentes em 2021, ao final do mandato do antecessor de Petro, o conservador Iván Duque.