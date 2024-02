Empregados da torre Eiffel mantêm greve pelo quarto dia seguido

A torre Eiffel seguirá fechada nesta quinta-feira (22), pelo quarto dia consecutivo, depois que os empregados do famoso monumento parisiense votaram pela recondução de uma greve.

A "Dama de Ferro" está com as portas fechadas desde segunda-feira, depois que os sindicatos de seus funcionários, FO e CGT, convocaram uma greve para "denunciar a gestão atual" do monumento.

A empresa que gere a torre, SETE, tem cerca de 360 empregados e indicou aos visitantes que compraram seus ingressos online que os manterá informados por e-mail.