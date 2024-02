Prefeitura de Milão trabalha em projeto para reformar estádio de San Siro

Já a Inter cogitou Rozzano e Assago, localidades do sul da cidade. O clube deve decidir antes do dia 30 de abril se compra ou não os terrenos para a construção de um novo estádio, igualmente para 70 mil espectadores, que também contaria com um museu e outras instalações esportivas.

jr/gk/dr/iga/cb/mvv

© Agence France-Presse