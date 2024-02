City visita Bournemouth para se manter na cola do Liverpool no Inglês

Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City tem a oportunidade de diminuir a vantagem do líder Liverpool para um ponto se vencer o Bournemouth fora de casa no sábado, pela 26ª rodada.

'Citizens' e 'Reds' estão imersos em uma particular guerra de nervos à distância.

O time do técnico Pep Guardiola ficou a um ponto da liderança com a vitória sobre o Brentford (1 a 0) na última terça-feira, em jogo atrasado da 18ª rodada, mas o Liverpool voltou a se distanciar ao golear o Luton Town por 4 a 1 no dia seguinte.