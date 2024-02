Congresso mundial de telefonia móvel começa em Barcelona de olho na IA

O Congresso mundial da telefonia móvel (MWC), evento-chave do setor de telecomunicações, começa na próxima segunda-feira (26), em Barcelona, em clima de euforia com a inteligência artificial (IA), com a qual o setor de tecnologia espera dar novo impulso ao mercado de dispositivos móveis.

Durante quatro dias, 95.000 profissionais vão percorrer os corredores deste grande encontro anual da conectividade, segundo a associação mundial de operadores de telecomunicação (GSMA), que organiza o evento desde 2006 na capital catalã.

Esta participação prevista, levemente superior à do ano passado (88.500 visitantes), ocorre em um contexto complicado para Barcelona, que declarou emergência, no início do mês, pela seca histórica que sufoca a Catalunha, no nordeste da Espanha, há três anos.