EUA anuncia maior rodada de sanções contra Rússia desde começo da guerra

Apesar das sanções, o PIB da Rússia cresceu 3,6% em 2023.

Segundo a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, o presidente Vladimir Putin "hipotecou o presente e o futuro do povo russo". "O Kremlin opta por reorientar sua economia para a fabricação de armas para matar seus vizinhos o mais rapidamente possível, às custas do futuro econômico de sua própria população", acrescentou.

- 'Não podemos ir embora' -

A proximidade do segundo aniversário da invasão da Ucrânia provocou uma enxurrada de sanções.

Os países da UE aprovaram um 13º pacote de sanções e o Reino Unido tomou medidas contra mais de 50 personalidades e empresas, e anunciou novos envios de mísseis aos ucranianos.

O governo americano sempre deu apoio a Kiev, mas o envio de novos recursos no valor de 60 bilhões de dólares (cerca de 300 bilhões de reais) está bloqueado no Congresso devido à oposição do núcleo duro dos republicanos, próximo ao ex-presidente Donald Trump, favorito para a indicação de seu partido às presidenciais de novembro.