Revisto para nove número de mortos em incêndio em prédio residencial na Espanha

Na ocasião, disse que não se podia "descartar" a possibilidade de haver mais vítimas fatais, já que seriam realizadas "mais inspeções" e a quantidade de pessoas desaparecidas não estava clara.

Pouco antes do meio-dia, vários bombeiros equipados com trajes de proteção conseguiram finalmente entrar neste edifício composto por dois blocos contíguos, completamente queimado por um dos incêndios mais graves dos últimos anos na Espanha.

As temperaturas extremas atingidas por esta construção localizada no bairro Campanar impediram a entrada mais cedo dos serviços de emergência, que tiveram que trabalhar do lado de fora.

- "Horrível" -

Depois das violentas chamas que começaram na noite de quinta-feira às 17h30 (13h30 no horário de Brasília), esta construção, com 138 apartamentos, amanheceu nesta sexta-feira como um enorme esqueleto carbonizado.

O presidente regional de Valência, Carlos Mazón, declarou à imprensa que 15 pessoas foram atendidas com ferimentos de vários níveis, incluindo sete bombeiros, mas suas vidas não correm perigo.