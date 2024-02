Justiça espanhola pede prisão do filho do presidente da Guiné Equatorial por suposto sequestro de opositores

A Justiça espanhola anunciou, nesta sexta-feira (23), que emitiu um mandado de prisão contra um dos filhos do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e dois outros funcionários deste pequeno país africano, pelo seu possível envolvimento no sequestro e tortura de opositores.

Os mandados de detenção "europeus e internacionais" são contra Carmelo Ovono Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e contra Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo, segundo a Audiência Nacional, tribunal superior espanhol encarregado dos casos particularmente delicados.

As ordens foram emitidas pelo juiz Francisco de Jorge, que assumiu a investigação do caso até agora liderada por Santiago Pedraz, afirmou a Audiência Nacional em comunicado. Pedraz foi contra as ordens de prisão.