Nikki Haley conquista algumas republicanas nas primárias da Carolina do Sul

Uma mulher forte aspira a governar os Estados Unidos: Nikki Haley, única adversária de Donald Trump, tem altos níveis de popularidade entre muitas republicanas que votarão nas primárias do partido neste sábado (24) na Carolina do Sul.

Mas Trump, o grande favorito, que já venceu com folga as eleições em Iowa e New Hampshire, segue sendo a primeira opção para outras eleitoras republicanas, apesar de enfrentar quatro acusações criminais e insistir em seus comentários impróprios e até escandalosos.

Haley é muito conhecida na capital da Carolina do Sul, Columbia. Foi governadora do estado e espera que nas primárias de sábado as pesquisas, que a colocam 30 pontos abaixo de Trump, se revelem erradas.