Acidente em rodovia no México deixa ao menos dez mortos

As autoridades não especificaram o número de feridos.

Segundo a Promotoria, foi aberta uma investigação para determinar as causas do acidente.

Os acidentes rodoviários no México estão em ascensão desde 2020, quando somaram 301.678. Em 2022, foram registrados 377.231, segundo os dados mais recentes do instituto de estatísticas (INEGI).

No domingo passado, cinco turistas argentinos e um cidadão mexicano morreram em uma batida no estado turístico de Quintana Roo, no sudeste do México.

No fim de janeiro, 19 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em outro acidente entre um ônibus e um trailer no estado de Sinaloa, no noroeste do país.

