Os migrantes 'estão matando' os EUA, diz Trump

O ex-presidente voltou a fazer um paralelo entre os migrantes e a criminalidade, como já tinha feito anteriormente quando disputou as eleições pela primeira vez e chefiou a Casa Branca.

- "Crime migrante" -

"Levou mais tempo do que pensava, mas eu o previ. Chama-se crime migrante", disse, citando um termo cunhado por ele. "É muito mais mortal do que se pensava. De fato, vão brigar aos socos com a polícia no meio da rua", acrescentou.

"Vai ser mais grave que os crimes violentos e os crimes como conhecíamos porque temos milhões e milhões de pessoas, e vêm de prisões e cadeias", afirmou, voltando a invocar o fantasma do medo dos migrantes.

Eles vêm "de instituições mentais e manicômios. Não, não são a mesma coisa. Um manicômio é uma instituição [de saúde] mental com esteroides, ok? É 'O Silêncio dos Inocentes', ok? Você sabe. Hannibal Lecter! Todos estão sendo depositados no nosso país", disse.

Hannibal Lecter é o psicopata ficcional que se tornou famoso no cinema graças ao filme "O Silêncio dos Inocentes".