Filipinas acusa China de tentar bloquear navio

O governo das Filipinas acusou neste domingo (25) a Guarda Costeira chinesa de tentar bloquear um navio do país que transportava suprimentos para pescadores, no segundo incidente do tipo em duas semanas perto de um recife disputado pelas duas nações.

O navio BRP Datu Sanday transportava combustível para pescadores no atol de Scarborough quando foi perseguido por um navio da Guarda Costeira chinesa e por mais três embarcações chinesas em 22 de fevereiro, anunciou a Guarda Costeira filipina.

Três dos quatro navios chineses se aproximaram a menos de 100 metros da proa do Datu Sanday, afirma um relatório do incidente, que também menciona um acompanhamento próximo, bloqueio de transponder e outras "manobras perigosas".