PSG arranca empate no fim contra o Rennes (1-1); Mbappé é substituído

Com o empate, o PSG chega aos 54 pontos e continua com uma ampla vantagem (onze pontos) sobre o Brest, que derrotou o Strasbourg por 3 a 0 no sábado.

No outro duelo de destaque do fim de semana, o Monaco venceu por 3 a 2 na visita ao Lens e recuperou provisoriamente seu lugar no pódio, superando o Nice que não foi além de um empate sem gols em casa contra o lanterna Clermont Ferrand.

O Lille (5º) se distanciou por enquanto da luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao perder neste domingo para o Toulouse (11º) fora de casa.

Por fim, o Olympique de Marselha, com grandes dificuldades durante toda a temporada, venceu o Montpellier por 4 a 1, embora continue no 9º lugar do campeonato, a oito pontos do pódio.

--- Resultados da 23ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira: