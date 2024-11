Poder público não vai interferir na investigação sobre golpe, diz Randolfe

Não haverá interferência do poder público na Justiça e a democracia será a maior resposta àqueles que atentaram contra o estado de direito brasileiro, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) no UOL News desta quinta (21). Segundo o líder do governo no Congresso, o que se tramou no Brasil é muito mais do que uma tentativa de golpe de Estado.

Não há precedentes na história do país de uma circunstância tal qual essa. Até então, até a última terça-feira, estávamos falando de tentativa de golpe de Estado. Veja o grau de evolução em matéria de crime aonde chegamos: nós estamos falando agora de tentativa de golpe de Estado combinado com terrorismo de Estado.

Randolfe Rodrigues

O senador afirmou que esse processo deixa um grande teste para a democracia brasileira.