Alec Baldwin irá a julgamento em julho por tiro fatal no set de 'Rust'

O julgamento do ator americano Alec Baldwin por homicídio culposo após o disparo fatal no set do filme "Rust" começará em julho, por ordem de um juiz do Novo México, segundo documentos do tribunal publicados nesta segunda-feira (26).

Baldwin, protagonista e um dos produtores desse faroeste, foi acusado em janeiro pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro de 2021.

O ator segurava um revólver Colt. 45 durante um ensaio quando a arma disparou. O tiro matou Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.