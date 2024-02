Com hat-trick de Dybala, Roma vence Torino no Italiano

Dybala abriu o placar no final do primeiro tempo cobrando pênalti (42'), mas pouco depois o Torino respondeu empatando com o colombiano Duván Zapata (44').

Na segunda etapa, Dybala fez mais dois para dar tranquilidade aos romanos (57' e 69'). Na reta final, o time de Turim diminuiu com um gol contra do zagueiro holandês Dean Huijsen (88').

Com a derrota, o Torino (10º) fica estacionado no meio da tabela, sem conseguir se aproximar da briga pelas copas europeias.

No último jogo 26ª rodada, a Fiorentina (7ª) ultrapassou a Lazio (8ª) na tabela com uma vitória por 2 a 1 em confronto direto em Florença.

Os 'biancocelesti' saíram na frente pouco antes do intervalo com o meia espanhol Luis Alberto (45'), mas a 'Viola' virou no segundo tempo marcando com o lateral Michael Kayode (61') e com o volante Giacomo Bonaventura (69').

Antes da virada, o meia-atacante argentino Nicolás González ainda perdeu um pênalti para a Fiorentina (67').