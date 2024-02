'Falso amor' é usado como meio para aplicar golpes com criptomoedas nos EUA

Assim, Ancel a incentivou a investir um volume maior de suas economias, a pedir empréstimos e, apesar de inicialmente resistir, a liquidar seu fundo de aposentadoria. Foi então que veio sua ruína financeira.

Esse é apenas um dos casos desse golpe em particular. Esse tipo de fraude parece estar em ascensão. Em 2023, mais de 40.000 pessoas denunciaram ao FBI fraudes com criptomoedas, com prejuízos totais de mais de 3,5 bilhões de dólares (R$ 17,4 bilhões), segundo números enviados à AFP pela polícia federal americana.

Os valores são subestimados, uma vez que as vítimas, envergonhadas, raramente contam suas histórias. Nesse sentido, Shreya disse que também tem que lidar com julgamentos públicos de pessoas que lhe dizem coisas do tipo: "Como você pode ser tão estúpida?".

© Agence France-Presse