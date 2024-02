Macron anuncia 'coalizão' de países para envio de mísseis de maior alcance à Ucrânia

Macron garantiu que o envio de tropas "foi mencionado entre diferentes opções", mas não quis dar detalhes sobre a posição da França, afirmando assumir essa "ambiguidade estratégica".

Questionado após a reunião realizada no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, afirmou, no entanto, que a questão do envio de tropas não fez parte da ordem do dia.

Macron insistiu que os aliados da Ucrânia não estavam "em guerra com o povo russo", mas que, "simplesmente", não querem "deixá-los ganhar na Ucrânia".

Os líderes ocidentais reconhecem o risco de uma possível vitória da Rússia no conflito em 2024, no momento em que a Ucrânia está ficando sem armas e munições. Kiev lamenta o atraso no fornecimento do armamento prometido.

