Nova execução pública de um homem condenado por homicídio no Afeganistão

Com essas já são cinco as execuções em público no Afeganistão desde que os talibãs recuperaram o poder em agosto de 2021, depois de duas décadas de intervenção ocidental.

Na última quinta-feira, dois homens foram executados nas mesmas circunstâncias em Ghazni, no leste do país.

Uma primeira execução pública ocorreu em dezembro de 2022 na província de Farah, no oeste do país.

As autoridades também executaram flagelos públicos por outros crimes, como roubo, adultério e o consumo de álcool.

As execuções públicas eram habituais sob o primeiro regime dos talibãs, entre 1996 e 2001. Os condenados eram frequentemente executados a tiros ou por apedrejamento, de acordo com os crimes cometidos.

A administração talibã em Cabul, não reconhecida oficialmente por nenhum outro governo, decidiu aplicar sua visão rigorosa da lei islâmica.