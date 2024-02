Com 5 gols de Haaland, City goleia Luton (6-2) e vai às quartas da FA Cup

A única notícia ruim para o Manchester City foi a lesão de Jack Grealish, que saiu no primeiro tempo sentindo dores e cobrindo o rosto, mas não conseguiu esconder a tristeza no banco de reservas.

O ponta-esquerda, que acabou sendo substituído por Jérémy Doku, voltava ao time titular na equipe de Pep Guardiola após se recuperar de problemas físicos e uma quebra de forma que o seu treinador destacou publicamente.

Poucos minutos após a saída de Grealish, Clark recuperou uma bola na entrada da área do City e sem pensar muito mandou a bola no canto superior para diminuir a diferença.

O meio-campista inglês voltou a se destacar no início do segundo tempo, com um chute forte na área que animou a torcida com a esperança de uma virada, mas De Bruyne e Haaland se encontraram novamente na área (55') antes do norueguês marcar o quinto gol (58'), dessa vez com passe de Bernardo Silva.

"Estou voltando ao meu melhor estado", disse Haaland, que descreveu a sentimento atual da equipe como "incrível".

Com o jogo já decidido e a classificação na mão, Kovacic fechou o placar com um chute forte.