Comitê Paralímpico quer 'focar na promoção das Paralímpiadas'

P: Até agora, menos de um milhão de ingressos foram vendidos de um total de 2,8 milhões. Isso faz sentido para você?

R: "É uma curva de vendas normal. Sabemos que as coisas vão melhorar com a proximidade dos Jogos. Mas temos locais que já estão quase todos vendidos, em algumas modalidades. Estamos satisfeitos com onde estamos, mas, é claro, teremos que nos esforçar para ir mais longe. Usaremos todos os meios disponíveis, incluindo redes sociais e mídia tradicional. Há interesse em outros países. Portanto, apoiaremos os Comitês Paralímpicos nacionais na divulgação das informações".

P: Você tem uma ideia mais precisa sobre a cobertura da imprensa?

R: "Fechamos acordos em mais de 160 países e territórios para a transmissão dos Jogos, o que representa o maior número já alcançado. É um fenômeno em constante aumento desde Pequim-2008. Em relação aos jornalistas que cobrirão os Jogos, implementamos pela primeira vez cotas de credenciamento, algo normal no caso dos Jogos Olímpicos".

P: Qual o seu ponto de vista sobre as questões relacionadas à segurança?

R: "É claro que estamos trabalhando com as forças de segurança na França e em Paris, por meio do Comitê Organizador, e estamos confiantes de que poderão fornecer um ambiente seguro, não apenas para nossos atletas, mas também para os espectadores, voluntários e todos os envolvidos nos Jogos. Em Paris, houve grandes eventos, com milhões de pessoas nas ruas (ele cita as últimas etapas do Tour de France ou as celebrações nacionais anuais de 14 de julho). As forças policiais estão preparadas para nos fornecer um ambiente seguro".