Fraude por SMS, uma dor de cabeça para empresas e autoridades

As fraudes por mensagens de texto proliferam no mundo, em paralelo ao aumento do uso de smartphones, e constituem um desafio para autoridades e companhias telefônicas, reunidas na feira de telefonia móvel (MWC), em Barcelona.

O que é o "smishing"?

O termo "smishing", combinação entre SMS (mensagem de texto) e "phishing" (golpe cibernético), é uma fraude cometida através de uma mensagem de texto supostamente associada a uma organização como um banco, uma plataforma de entrega à domicílio ou uma autoridade alfandegária.