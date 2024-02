Governo da Nicarágua fecha nove ONGs e aprova fechamento de universidade

O governo da Nicarágua fechou nove ONGs, incluindo uma católica e três evangélicas, e aprovou o fechamento de uma universidade privada, segundo decisões oficiais publicadas nesta terça-feira (27).

As nove organizações incorreram em "violações" nos relatórios de suas finanças por períodos entre dois e 26 anos e, após o cancelamento de sua personalidade jurídica, seus bens passarão para o Estado, indica a decisão do Ministério do Interior publicada no jornal oficial La Gaceta.

Entre as ONGs fechadas estão a católica Associação Máter Puríssima Nicaraguense Ano 2000 e as evangélicas Associação Igreja O Novo Remanescente, Fundação Cristã Renova-me Senhor e Associação Igrejas Somente Jesus Cristo Salva Atos 4:12.