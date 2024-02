Irã celebra eleições legislativas com os conservadores como favoritos

Esta é a primeira eleição no país após os vários meses de protestos desencadeadas em 2022 pela morte, sob custódia policial, de Mahsa Amini.

A jovem curda de 22 anos foi detida por supostamente violar o rígido código de vestimenta para as mulheres iranianas, que as obriga a utilizar o véu.

O pleito também acontece em um momento de dificuldades para a economia iraniana, afetada pelas sanções americanas contra seu programa nuclear.

Muitos no Irã sofrem para chegar ao final do mês com a inflação cada vez maior e a forte desvalorização da moeda local, o rial.

"Há muita pressão sobre as pessoas ultimamente porque os preços aumentaram drasticamente", disse Masoumeh, uma dona de casa de 40 anos perto do movimentado Grande Bazar de Teerã.

"Não acredito que o novo Parlamento consiga mudar a situação econômica", acrescentou.