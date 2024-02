Mitch McConnell deixará cargo de líder republicano no Senado dos EUA

Mitch McConnell, no entanto, não esclareceu se deixará o cargo de senador pelo Kentucky, que ocupa desde 1985.

Líder dos republicanos no Senado desde 2015, McConnell esteve na linha de frente contra as políticas do governo do presidente democrata Barack Obama (2009-2017) e apoiou o republicano Donald Trump quando ele chegou ao poder, em janeiro de 2017.

Durante anos, reivindicou o apelido de "coveiro", recebido pela pressa em enterrar as esperanças de seus adversários democratas.

O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, afirmou, em nota, que ele e McConnell "raramente concordavam".

"Mas me sinto muito orgulhoso de que os dois tenhamos nos unido nos últimos anos para liderar o Senado em momentos críticos, quando nosso país precisou de nós", acrescentou Schumer, destacando a ajuda durante a pandemia e seu trabalho para validar a eleição de Biden horas depois da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores de Trump.

Na Câmara alta do Congresso, McConnell se esforçou para promover uma agenda conservadora, como a nomeação de magistrados da Suprema Corte que anularam a proteção constitucional do aborto em 2022.