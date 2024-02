Lula diz na cúpula da Caricom que é preciso 'agir com rapidez' no Haiti

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (28), que é preciso "agir com rapidez" no Haiti, durante sua participação na cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom), onde foram anunciados acordos políticos relacionados a este país assolado pela violência.

O Haiti, o país mais pobre da região, enfrenta uma crise humanitária crônica, agravada pelo terror semeados pelas gangues que controlam porções inteiras de seu território e por protestos nos últimos dias exigindo a saída do primeiro-ministro Ariel Henry.

"No Haiti, precisamos agir com rapidez para aliviar o sofrimento de uma população dilacerada pela tragédia", declarou Lula durante um discurso ao plenário da cúpula reunida em Georgetown, capital da Guiana.