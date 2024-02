'Texit': independentistas querem tornar o 'Texas um país novamente'

No século XIX, o Texas era parte do México, mas se tornou independente após uma guerra em 1836. Foi uma república até sua incorporação aos Estados Unidos em 1845.

Miller explica que o "Texit" se assemelha ao Brexit, quando o Reino Unido deixou o União Europeia. Mas garante que o Texas compartilha uma história e interesses com os Estados Unidos e que seus habitantes continuarão sendo "americanos", mas sente que Washington não compreende seus problemas, "queixas similares às entre Catalunha e Espanha".

Nesta campanha, o presidente do TMN foi a um restaurante em Cypress, a noroeste de Houston, onde cerca de 30 pessoas se reuniram para ouvi-lo. Eles pedem que o Legislativo do Texas aprove uma lei de referendo.

Usando um boné com a frase "Make Texas a Country Again" (Faça o Texas um país novamente, em tradução livre), que lembra o lema "Make America Great Again", do republicano Donald Trump, Chris Powell é a favor da secessão porque, segundo ele, não quer que as crianças leiam "pornografia na escola".

Casado com uma mexicana, ele diz que todos que "querem viver em paz, sustentar sua família e trabalhar duro" são bem-vindos.

Com grande riqueza petrolífera, o Texas representa mais de 8% do PIB americano e sua economia está entre as 10 maiores do mundo.