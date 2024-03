Condenação internacional após tiros israelenses contra multidão em Gaza

Na quinta-feira, fontes médicas e testemunhas afirmaram que soldados israelenses atiraram contra uma multidão faminta que cercou um comboio de ajuda humanitária no norte de Gaza. Segundo o Hamas, que governa o território desde 2007, 112 pessoas morreram e 760 ficaram feridas.

Uma fonte do Exército israelense confirmou "disparos limitados" por parte de soldados que se sentiram "ameaçados" e descreveu um "tumulto durante o qual morreram e ficaram feridos dezenas de habitantes, alguns deles atropelados pelos caminhões de ajuda".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que a tragédia complica as negociações para um cessar-fogo na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Washington exigiu "respostas" de Israel após a tragédia de quinta-feira e pediu uma "investigação exaustiva".

No mesmo sentido, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediram uma análise do incidente.

- "Um ato bárbaro e brutal" -

Alemanha e França também pediram uma investigação. Itália e Espanha afirmaram que uma trégua é "urgente".