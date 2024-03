Cruzada de Bukele contra 'ideologia de gênero' ameaça aumentar intolerência em El Salvador

No entanto, organizações feministas alertaram que a medida estimulará a "intolerância".

"Essa decisão não foi acertada, cai-se na violação do direito da igualdade pois está se discriminando", disse à AFP Silvia Juárez, da Organização de Mulheres Salvadorenhas pela Paz, que teme que gere "mais intolerância".

"O que a educação integral em sexualidade permite é que se reconheça que existem outras identidades, isso permite que não haja violências que sofremos quando estávamos na idade escolar", declarou à AFP Karla Guevara, do Coletivo Alejandría, que classificou a medida como uma "violação" dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Para algumas ONGs, essa medida implica um retrocesso, pois elimina uma via de prevenção da violência sexual.

"A realidade e a dignidade dessas pessoas não desaparecem porque se censurem palavras ou se proíbam conteúdos nos currículos escolares", disse à AFP Marcela Martino Aguilar, do Centro para a Justiça e os Direitos Internacionais (CEJIL).

"Quem mais será afetado [...] são as meninas em risco de sofrer violência sexual [...] e, claro, as pessoas LGBTQIA+", disse à AFP Alejandra Coll, do Centro de Direitos Reprodutivos.