Economia brasileira cresceu 2,9% em 2023

O mercado apontava resultado positivo de 0,1% no último trimestre de 2023 e de 3% no ano, segundo projeções de cerca de 66 instituições financeiras e consultorias coletadas pelo jornal Valor Econômico.

As estimativas ficaram entre 2,6% e 3,4%.

Os dados oficiais do quarto trimestre (0,0%) mostraram estagnação em relação aos três meses anteriores.

Para 2024, o mercado prevê um crescimento do PIB de 1,75%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central do Brasil (BCB) divulgada esta semana.

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, explicou que o aumento da produção agrícola incidiu fortemente no resultado "recorde" do setor, superando a queda de 2022 (-1,1%).

"Esse comportamento foi puxado muito pelo crescimento de soja e milho, duas das mais importantes lavouras do Brasil, que tiveram produções recorde", afirmou em nota.