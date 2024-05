George Santos posta vídeo como drag queen 'depois de 18 anos no armário'

O ex-deputado dos EUA George Santos, expulso do Congresso norte-americano em 2023, apareceu em um vídeo como a drag queen Kitara Ravache.

O que aconteceu

George Santos voltou a performar como drag queen depois de 18 anos. O vídeo foi publicada na plataforma de vídeos Cameo, que vende vídeos personalizados de celebridades.

Na plataforma, Santos se descreve como ex-ícone do Congresso. "Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta".