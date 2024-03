Messi encabeça lista da Argentina para amistosos contra Costa Rica e El Salvador

Na zaga, Scaloni convocou o zagueiro Marcos Senesi, do também inglês Bournemouth, no lugar do lesionado Lisandro Martínez (Manchester United), e também promoveu o retorno de Paulo Dybala, com grandes atuações na Roma, ausente nos últimos jogos.

Em busca de promover a renovação em algumas posições, o treinador convocou ainda Facundo Buonanotte (do Brighton), Valentín Carboni (do Monza da Itália) e Alejandro Garnacho (do Manchester United).

- Sem vários campeões mundiais -

Por outro lado, alguns jogadores não foram convocados por problemas físicos ou táticos, incluindo Gonzalo Montiel (Nottingham Forest, Inglaterra), Marcos Acuña (Sevilla, Espanha), Guido Rodríguez (Betis, Espanha) e Thiago Almada (Atlanta United).

A tricampeã mundial jogará primeiro contra El Salvador no dia 22 de março, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e quatro dias depois enfrentará a Costa Rica, no Los Angeles Coliseum.

Originalmente, a Argentina iria jogar em março na China contra os africanos Nigéria e Costa do Marfim, mas a excursão pela Ásia foi cancelada e de última hora a Federação Argentina de Futebol (AFA) teve que buscar alternativas para a janela de amistosa, para a qual encontrou uma resposta nas seleções da América Central.