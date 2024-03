Milhares de pessoas comparecem ao funeral do opositor russo Alexei Navalny

Após uma breve cerimônia em uma igreja de Maryno, distrito no sudeste da capital russa, o corpo foi enterrado no cemitério vizinho de Borisovo, confirmaram jornalistas da AFP.

No momento do enterro, tocou a trilha sonora do filme "O Exterminador do Futuro 2", o filme favorito de Navalny, indicou sua porta-voz, Kira Yarmish.

O funeral foi realizado duas semanas após a morte do opositor de 47 anos, em 16 de fevereiro, em circunstâncias ainda obscuras. Seus colaboradores, sua viúva e os países do Ocidente acusam o presidente Putin de ser responsável por sua morte, o que o Kremlin nega.

O corpo de Navalny ficou retido por oito dias e sua família teve dificuldades para encontrar um local que aceitasse acolher a cerimônia.

A igreja tem capacidade para apenas um pequeno número de pessoas. No local, como manda o ritual ortodoxo, o corpo foi exposto pela primeira vez ao público, coberto com flores vermelhas e brancas.

O carro funerário chegou um pouco antes, entre os aplausos de milhares de pessoas, que haviam formado uma longa fila, vigiada por policiais da tropa de choque.