Pequena doceria escocesa leva seus produtos ao Oscar

Seus chocolates veganos, sem produtos lácteos, ovos ou álcool, farão parte das valiosas sacolas de presentes oferecidas aos principais indicados ao Oscar.

- Produtos orgânicos -

Em sua microempresa de luxo, McArthur não utiliza plástico. Ela destaca a utilização de produtos orgânicos na apresentação dos doces.

Impressionada com seu trabalho, a empresa responsável pelos brindes do Oscar entrou em contato com ela há dois anos.

Na época, a confeiteira achou que era uma brincadeira, mas verificou na internet que a empresa realmente existia.

Em Campbeltown, sua cidade natal, ela é famosa. As pessoas param na rua para parabenizá-la.