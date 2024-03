Trump comparece perante juíza federal pelo caso dos documentos secretos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparece nesta sexta-feira (1º) perante uma juíza federal da Flórida pelo caso de má gestão de documentos ultrassecretos, em uma audiência que poderá decidir a data de início do julgamento.

A juíza Aileen Cannon convocou a defesa do ex-presidente e a Promotoria para abordar o calendário do processo, tendo em conta que ambas as partes apresentaram moções que provavelmente irão adiar o seu início, previsto para 20 de maio.

Trump e a sua comitiva chegaram ao tribunal de Fort Pierce, no sudeste da Flórida, onde um grupo de apoiadores os esperava.