Alemanha estreita cooperação com Brasil, Peru, Equador e Colômbia no combate ao tráfico de drogas

Grande parte das drogas consumidas na Europa vem da América Latina.

No ano passado, o porto belga de Antuérpia, uma das principais portas de entrada dos cartéis no continente europeu, interceptou 116 toneladas de cocaína, um recorde.

Em Roterdã, nos Países Baixos, foram apreendidas 59 toneladas e, na Alemanha, cerca de 35.

O milionário negócio da droga conduz a uma "incrível espiral de violência, que também estamos vendo em partes da Europa e queremos evitar na Alemanha a qualquer custo", alertou Faeser.

A alta demanda de cocaína na Europa contribui ao mesmo tempo para "a violência brutal, o tráfico de pessoas, a corrupção e a destruição ambiental" nos países de origem e de trânsito, acrescentou a ministra.

No caso do Brasil, foi acordada a realização de investigações conjuntas. E no Peru, Faeser assinou uma declaração de intenções com a presidente Dina Boluarte para chegar a um acordo de segurança.