Chuvas torrenciais no Paquistão deixam mais de 30 mortos

Mais de trinta pessoas morreram nos últimos dias devido às fortes chuvas no Paquistão, informaram as autoridades locais neste domingo (3).

As intensas chuvas, que começaram na quinta-feira (29), causaram problemas em várias regiões do país, levando as autoridades da província de Baluchistão, no sudoeste, a fechar as escolas por uma semana.

"Devido às chuvas constantes dos últimos quatro dias na província de Khyber Pakhtunkhwa, 27 pessoas perderam a vida no total". Uma pessoa também morreu em um deslizamento de terra, declarou o porta-voz da autoridade regional de gestão de desastres, Taimur Ali Jan, à AFP.