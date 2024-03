El Salvador vota em eleições municipais neste domingo

Com 90% das cadeiras no Congresso conquistadas, Bukele tem votos suficientes para aprovar facilmente qualquer projeto de lei, eleger juízes do Supremo Tribunal e o procurador-geral e manter o estado de exceção com o qual combate as gangues desde há dois anos.

Beneficiando-se de sua cruzada contra as gangues, Bukele foi reeleito com 84,65% dos votos, segundo a contagem oficial.

A alta popularidade de Bukele é resultado de sua cruzada contra as gangues, que acumulou mais de 75 mil detidos e devolveu a paz às ruas do país.

Embora a cruzada seja questionada por organizações humanitárias, favorece o seu partido Novas Ideias nestas eleições, nas quais também serão eleitos 20 deputados ao Parlamento Centro-Americano.

"Em termos gerais, as eleições parecem ser uma questão de trâmite, não se espera grandes mudanças", afirma o diretor de estudos de opinião pública da Universidade Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo.

Os resultados deste domingo "confirmarão a concentração de poder" de Bukele, o que "implicaria um maior enfraquecimento da oposição" de esquerda e direita, prevê Picardo.