Indicado ao Oscar com 'Maestro', Kazu Hiro fecha um ciclo em sua ilustre carreira

Quando a Netflix divulgou as primeiras imagens do filme no ano passado, o filme e Cooper, especificamente, foram alvo de críticas devido ao uso de uma prótese nasal para assemelhar as características do ator ao falecido compositor judeu.

Hiro afirmou que foi um momento "difícil".

"Isso realmente me deixou confuso", disse. "Levou um tempo para eu digerir".

"Tínhamos tanto respeito por Leonard Bernstein. E acontece que ele tinha esse nariz. Então, isso era uma parte importante", explicou.

Hiro, que dedicou inúmeras horas a analisar as características do compositor, recebeu manifestações de músicos e conhecidos de Bernstein apoiando a semelhança de Cooper no personagem: "parecia exatamente como Lenny".

"E isso provou que nosso objetivo foi cumprido".