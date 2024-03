Menina de sete anos morre ao tentar cruzar o Canal da Mancha

Uma menina de sete anos morreu afogada neste domingo (3) no naufrágio de um pequeno barco com 16 migrantes a bordo, que tentavam chegar ao Reino Unido vindos do norte da França, disse a prefeitura.

O barco "não tinha as dimensões adequadas para transportar tantas pessoas", afirmou em comunicado a prefeitura da região Norte, e virou no canal Aa, a poucos quilômetros da foz deste curso de água no Canal da Mancha.

A polícia e os bombeiros foram ao local depois que uma pessoa que estava na área deu o alarme, acrescentou a prefeitura.